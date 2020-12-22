Суд прекратил дело активиста "Весны" Похильчука за акцию в поддержку фигурантов "Сети"

Городской суд Петербурга решил прекратить административное преследование активиста "Весны" Константина Похильчука, на которого ещё летом составили протокол по "митинговой" статье из-за его участия в акции в поддержку фигурантов дела "Сети"*.

Активист "Весны" оказался в числе задержанных на стихийном мероприятии у здания Западного окружного военного суда в день вынесения приговора участникам резонансного разбирательства Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову.

Изначально Похильчука собирались привлечь к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции — ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП, однако Горсуд отменилэто решение, направив дело на новый пересмотр. Тогда полиция изменила статью и потребовала наказать активиста за организацию несанкционированного митинга (20.2 КоАП РФ) и назначить ему штраф в 10 тысяч рублей.

Впрочем, Горсуд вновь встал на сторону Похильчука, заодно отменил и решение суда предыдущей инстанции.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ