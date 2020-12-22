Режиссера Манского задержали на Лубянке за пикет с трусами в поддержку Навального

Правоохранители задержали у здания ФСБ в Москве режиссера Виталия Манского, который вышел в "пикет" с синими трусами, сообщил в Facebook режиссер Аскольд Куров.

По словам Курова, Манского увезли в Мещанский ОВД. Судя по видеозаписи, изымать трусы у него правоохранители не стали.

Манский вышел к ФСБ с синими трусами, чтобы поддержать политика Алексея Навального. Накануне Навальный опубликовал запись разговора с предположительным героем расследования о причастности сотрудников ФСБ к отравлению политика в августе. Навальный позвонил ему под видом помощника главы Совбеза Николая Патрушева и узнал, что "операции" помешала посадка самолета в Омске и профессиональные действия врачей скорой помощи, а вещество из группы ядов "Новичок" могло быть нанесено на его нижнее белье.

Фото: Аскольд Куров / Facebook