Из-за ажиотажного спроса на бесплатные ёлки в Ленобласти закрылось одно из лесничеств

Во Всеволожском лесничестве Ленинградской области не справились с напором граждан, желающих бесплатно взять новогоднюю ёлку: начиная с сегодняшнего дня, 22 декабря, пункт закрывается, известили в пресс-службе регионального правительства.

Впрочем, для петербуржцев по-прежнему открыты остальные 18 лесничеств, расположенные на территории 47 региона.

Как отчитались в управлении лесами Ленобласти, только за 20 декабря во Всеволожском заказнике было выписано около 500 договоров купли-продажи новогодних елей. За всё время с момента открытия пункта в нынешнем году заключили не менее 2 тысяч договоров.