Сотрудники пришли с обысками к матери Верзилова, живущей в Тверской области

Сотрудники Следственного комитета провели девятый обыск по делу издателя "Медиазоны" Петра Верзилова, на этот раз – в доме его матери в Тверской области, сообщил руководитель "Агоры" Павел Чиков.

На следственные действия в доме за 220 километров от Москвы прибыли десять сотрудников отдела по особо важным делам Следственного комитета. Мероприятия прошли в рамках дела о массовых беспорядках в Москве в 2019 году и по делу о неуведомлении о втором гражданстве. Силовики провели в доме два часа, а затем уехали, ничего не изъяв.

Дело о неуведомлении о двойном гражданстве в отношении Верзилова возбудили в июле. После этого к нему, его матери и подруги силовики пришли с обысками восемь раз за короткий срок, нынешний стал девятым. Ему вменяют сокрытие гражданства Канады.