Каждый сотый житель Земли заразился коронавирусом

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом по всему миру достигло 78 млн человек, свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Таким образом, доля заболевших за все время пандемии превысила 1% общего населения планеты. Фонд ООН в области народонаселения на середину 2020 года оценивал численность населения Земли в 7,795 млрд человек.

Лидером по числу заражений коронавирусом остается США: там за время эпидемии заболели 18,2 млн человек. На втором месте Индия, где заразились 10 млн человек, на третьем – Бразилия, где насчитали 7,3 млн зараженных. Россия расположилась на четвертом месте, здесь насчитали 2,8 млн случаев заражения, ненамного отстают Франция, Великобритания и Турция, где тоже выявлено более 2 млн заболевших с марта.

Умерли от коронавируса по всей планете 1,7 млн человек. В России на 22 декабря насчитывалось 51,2 тысячи летальных исходов.