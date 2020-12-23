Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов вернулся из армии

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов вернулся из армии, сообщила в Twitter пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш.

Самолет с Шаведдиновым на борту приземлился в московском аэропорту "Домодедово". Последний год Шаведдинов служил в части на архипелаге Новая Земля.

"Я рад всех видеть безумно. Рад вернуться в Москву. Это самый лучший город. Ты видишь, я стою перед тобой полностью здоровый и счастливый, и все со мной хорошо. На самом деле, тьфу-тьфу, я год провел без болячек", - приводит слова Шаведдинова "Медиазона".

В конце 2019 года Шаведдинова увезли из дома правоохранители в неизвестном направлении после обыска – как оказалось, его насильно забрали в армию для службы на севере. Вскоре выяснилось, что Yota установила для мобильного номера Шаведдинова особый режим, из-за которого до него было невозможно дозвониться. В итоге после того, как суд отклонил апелляцию Шаведдинова на решение призывной комиссии, которая признала его годным к военной службе, сотрудник ФБК оказался на Новой Земле.

фото: Кира Ярмыш / Twitter