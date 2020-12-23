В России выявили еще 27,5 тысяч заболевших COVID-19, в Петербурге - опять 3,7 тысячи

В России за последние сутки выявлено 27 250 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

По данным оперштаба, прямо сейчас коронавирусом болеют 537 325 россиян – хотя накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о более чем 1,1 млн болеющих в России. Всего за время эпидемии выявлено 2 933 753 случая заболевания. По официальным данным, 52 461 пациент умер от коронавируса, 549 летальных исходов добавлены в статистику за последний день.

В Петербурге насчитали еще 3 749 заболевших. В городе лечение проходят, по официальным данным, 81 482 человека, всего за все время зарегистрировано 212 074 случаев заражения. Число умерших возросло до 7 074 человек, 75 смерти зафиксированы за последние сутки.

Москва как и прежде остается лидером по числу заболевших: за последний день там выявлено 5 652 новых случаев (всего 756 586). В Подмосковье зафиксировано 1 540 случаев за сутки (142 744 всего). В Ленобласти заболели еще 224 человека (21 997 всего).