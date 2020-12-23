Госдума окончательно приняла закон о физлицах-иноагентах

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о регулировании деятельности иноагентов, передает ТАСС.

Согласно законопроекту, иноагентами будут признаваться незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие на это деньги из-за рубежа. Также иноагентами начнут признавать граждан, которые занимаются политдеятельностью в интересах иностранных источников или целенаправленно собирают сведения в области военной или военно-технической деятельности РФ, если такие данные "при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ".

Накануне из-под действия закона решено было вывести организации и граждан, которые занимаются неполитической деятельностью. Иноагентами не смогут быть признаны организации, чья деятельность касается сфер науки, культуры, искусства, здравоохранения, физкультуры, экологии и других.

Закон об НКО-иностранных агентах действует в России с 2012 года. С 2014 года реестр "агентов" стал активно пополняться правозащитными и просветительскими организациями, у которых при проверках обнаруживались признаки иностранного финансирования и политической деятельности. На НКО ярлык иностранного агентства накладывает ряд ограничений в деятельности, а также обязывает их регулярно отчитываться о финансировании. Присвоение НКО статуса иностранного агента зачастую приводит к ликвидции деятельности этих организаций в России.