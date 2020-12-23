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12:35

Суд прекратил дело активистки Апахончич об участии в "вульва-балете" в поддержку Юлии Цветковой

фото ЗакС политика Суд прекратил дело активистки Апахончич об участии в "вульва-балете" в поддержку Юлии Цветковой

Октябрьский районный суд прекратил дело в отношении активистки арт-группы "Родина" Дарьи Апахончич за участие в "вульва-балете в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой, сообщает "Апология протеста".

Акция в поддержку Цветковой прошла в августе. В отношении Апахончич составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции) и оштрафовали на 10 тысяч рублей. При этом протокол опирался на публикации в СМИ, из которых по фотографиям было непонятно, запечатлена ли там Апахончич.

В итоге по апелляции решение районного суда было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение. Теперь Октябрьский суд решил прекратить дело за отсутствием состава правонарушения.

Юлию Цветкову обвиняют в распространении порнографии из-за абстрактных рисунков женского тела, опубликованных в ее пабликах во "ВКонтакте". Эти паблики были посвящены бодипозитиву и секс-просвещению. Сейчас Цветкова находится под подпиской о невыезде.

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