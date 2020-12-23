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12:59

Памфилова уверена в возможности провести всероссийское онлайн-голосование в 2024 году

фото ЗакС политика Памфилова уверена в возможности провести всероссийское онлайн-голосование в 2024 году

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала сроки возможного внедрения электронного голосования в масштабах всей страны. В следующем году, когда грядут выборы в Госдуму, электоральная система еще не будет готова к столь существенным изменениям, но, считает чиновница, после них технологический прогресс должен ускориться.

"Реально уже после того пути, что мы уже прошли, после анализа опыта Москвы, после того, что мы наработали, после тех вызовов и сложностей, которые мы выявили, мы понимаем, что уверенно можно говорить о том, что дистанционное электронное голосование в масштабах всей страны может быть осуществлено в следующую федеральную кампанию, не к 2021 году, а к 2024", - цитирует ее РИА "Новости".

При этом об упразднении традиционного способа голосования в обозримом будущем речи не идет, отметила глава ЦИК. Напомним, Петербургу на последней выборной кампании отказали в онлайн-формате из-за множественных претензий Памфиловой к составу Горизбиркома и особенностям его работы. Кроме того, имелись технические сложности.

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