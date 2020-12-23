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13:29

Мундеп Владимирского округа предложила запретить катание на лошадях в центре Петербурга

фото ЗакС политика Мундеп Владимирского округа предложила запретить катание на лошадях в центре Петербурга

Депутат местного совета МО "Владимирский округ" Ксения Лаврова готовит законопроект, запрещающий использовать в коммерческих целях ездовой транспорт на территории Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов Петербурга. Об этом ЗАКС.Ру сообщила сама мундеп. 

"Только за этот месяц  стражи порядка задержали наездников, которые ездили на лошади по тротуару возле переулка Антоненко, тогда это закончилось дракой или же курьёзная ситуация на улице Белинского, когда лошадь откусила нос петербуржцу", - отметила Лаврова.

Депутат также заявила, что некоторым ездовым животным вкалывают специальные лекарства, которые делают их спокойными и податливыми.

По словам Лавровой, скорее всего она инициирует внесение законопроекта от МО "Владимирский округ". Она также намерена обратиться в другие муниципалитеты трех районов и к депутатам ЗакСа с призывом поддержать инициативу.

Сергей Еремеев

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