В наркологических клиниках Петербурга усовершенствовали оборудование

Большинство мероприятий по профилактике наркомании в Петербурге в 2020 году из-за пандемии вынужденно состоялись в дистанционном режиме, сообщил губернатор Александр Беглов, на которого ссылается пресс-служба Смольного. Тем не менее, за это время в самих клиниках тоже сумели провести важную работу: профильным медучреждениям обновили оборудование, которое отныне способно устанавливать факт употребления запрещенных веществ.

По видеосвязи в ежегодном наркотическом месячнике поучаствовали свыше 400 тысяч представителей молодежи. Основная опасность для них, по мнению Беглова, сконцентрирована в социальных сетях.

"Главный упор надо сделать на раннее выявление наркопотребителей, активнее применять "контратаки", разрабатывать методы пропаганды жизни без наркотиков. Нужно привлекать волонтеров-сверстников, оказывать помощь наркозависимым и их родственникам", - отметил он в беседе с членами городской антинаркотической комиссии.

Беглов распорядился, чтобы комитет по печати интенсивнее генерировал и распространял антинаркотическую пропаганду.

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