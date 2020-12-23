18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

23 декабря, 17:32

Юлия Галямина получила два года условно по "дадинской" статье

фото ЗакС политика Юлия Галямина получила два года условно по "дадинской" статье

Столичный муниципальный депутат Юлия Галямина получила от суда в Москве наказание в виде двух лет лишения свободы условно, передает "Медуза". Ее судили по скандально известной "дадинской" статье 212.1 УК, фактически предполагающей повторное наказание за одно и то же действие, а именно, за нарушение в ходе проведения публичного мероприятия. Акций с задержаниями у Галяминой накопилось три, как того и требует статья.

Прокуратура запрашивала для нее три года колонии. К зданию суда поддержать женщину пришли сотни людей. За прекращение дела Галяминой поставили свои подписи более 150 тысяч россиян в интернете.

Как и сама фигурантка дела, так и многие политологи убеждены в политическом характере преследования Галяминой: она стала одним из главных лиц кампании "НЕТ!" против поправок в Конституцию нынешним летом. Кроме того, имея судимость, она не сможет участвовать в выборах в Государственную думу следующего года, а такие амбиции у нее имелись.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

23 декабря, 23:02 "Очередное расправосудие": Оппозиционеры о приговоре Юлии Галяминой

23 декабря, 19:42 Резник: Мы должны добиваться смягчения приговора Галяминой

23 декабря, 18:44 Амосов считает несправедливым приговор, вынесенный Галяминой

21 декабря, 20:03 Полиция заплатит петербургским феминисткам по 10 тысяч рублей за превентивное задержание

21 декабря, 12:38 Под иском за отставку Беглова подписались больше сотни петербуржцев

16 декабря, 17:43 Суд прекратил дело координатора "Весны" Маликова

10 декабря, 17:55 "В моей камере проводился обыск": Политолог Соловей отправил "весточку" из спецприемника

8 декабря, 15:55 "Мелкая, бессмысленная гадость": Павловский пристыдил Беглова арестом профессора Соловья

7 декабря, 22:40 Петербургские каникулы профессора Соловья

7 декабря, 18:36 Политолога Соловья арестовали на 10 суток


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
23:02 "Очередное расправосудие": Оппозиционеры о приговоре Юлии Галяминой

20:57 В комздраве считают достаточным количество коронавирусных коек

20:23 В Кремль закупают новогодние елки из Дании

19:50 За одну неделю цены на сахар устремились вниз

19:42 Резник: Мы должны добиваться смягчения приговора Галяминой

19:24 Залы Эрмитажа отремонтируют почти за 20 млн рублей

19:16 Муниципал: Три избранных депутата МО "Московская застава" пожаловались в Горизбирком на пассивность ИКМО

19:15 ЗакС и выборочная градозащита

19:01 Муниципал: Беглов ответил депутатам, что не может сам установить критерии для лишений полномочий мундепов

18:53 Центр имени Алмазова развернул еще 150 коек для пациентов с коронавирусом

18:44 Амосов считает несправедливым приговор, вынесенный Галяминой

18:32 Аппарат ЗакСа отказался регистрировать письма депутатов о Благовещенской церкви к губернатору и президенту

18:32 Глава Роспотребнадзора заявила о замедлении роста заболеваемости коронавирусом в России

17:56 Суд зарегистрировал иск Пивоварова о неуказанной резиденции в декларации Беглова

17:32 "Фонтанка": Осужденный за взятку военврач Белевитин стал ответственным по коронавирусу в Смольном

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru