"Фонтанка": Осужденный за взятку военврач Белевитин стал ответственным по коронавирусу в Смольном

Бывший начальник главного военно-медицинского управления Минобороны и Военно-медицинской академии Александр Белевитин стал спецпредставителем губернатора Петербурга по здравоохранению и медицине, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, на эту должность Белевитин пришел по приглашению губернатора Александра Беглова. Среди его обязанностей называют составление отчетов по ситуации с эпидемией коронавируса в Петербурге.

Еще одним спецпредставителем губернатора по медицине называют Арфения Тер-Минасова. Источники утверждают, что оба они ездят по поликлиникам и составляют отчет о работе первичного звена.

Белевитин в 2011 году стал фигурантом дела о взятках. По версии следствия, он и его заместитель в 2009 году обеспечил медорганизации победу в тендере на поставку томографа для Минобороны. В 2012 году Белевитина приговорили к восьми годам колонии, спустя полтора года он вышел на свободу досрочно.

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