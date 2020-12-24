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10:26

Петербургские школьники смогут заниматься по смешанной схеме до конца учебного года

фото ЗакС политика Петербургские школьники смогут заниматься по смешанной схеме до конца учебного года

Смольный решил продлить смешанный формат обучения в петербургских школах до конца учебного года, известила вице-губернатор Ирина Потехина, курирующая сферу образования в городе. Спрос на дистант, отметила она, огромный.

"Практически все ушедшие на дистант хотят сохранить его. И мы сохраним смешанное обучение до конца года. Мы пока не знаем, что будет, но наработанный опыт бесценен", - цитирует Потехину 78.ru

Также вице-губернатор сообщила о том, что в Петербурге вдвое сократилось количество ушедших на карантин классов. На сегодняшний день их 290 из 21 тысячи, то есть порядка 3%. На пике заболеваемости последних недель их было 570.

"Педагогов на сегодняшний день заболевших 1,7 тысяча. Причём очень большая разница между педагогами старших классов и младших — в два раза чаще болеют те, кто ходит из класса в класс", - заключила Потехина.

Ранее в комитете по образованию известили о 361 классе, перешедшем на дистанционное обучение.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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