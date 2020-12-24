ГИК предложил в главы ИКМО "Поселок Лисий Нос" зампреда муниципального избиркома

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 24 декабря предложила сделать главой муниципального избиркома "Поселок Лисий Нос" заместителя председателя ИКМО Романа Волковского. Заместитель председателя Горизбиркома Алла Егорова напомнила коллегам, что во время муниципальных выборов 2019 года к ним поступило 33 жалобы на отказ ИКМО регистрировать людей в качестве кандидатов в депутаты. Большинство из них Горизбирком отменил, добавила Егорова.

Она сообщила, что тогда комиссией руководил Олег Шандаров, который сложил с себя полномочия. На освободившуюся должность председателя ИКМО предлагается его заместитель Роман Волковский, заявила Егорова. Член ГИК Алексей Березин поинтересовался и Волковского работал ли он во время муниципальных выборов 2019 года - зампред ответил утвердительно и отметил, что был тогда рядовым членом комиссии.

- В связи с чем так много незаконных решений принималось, которые мы отменили? - поинтересовался Березин.

- Это коллегиальное решение было. <...> Кампания была весьма непростая, и, в том числе, были вопросы к документам кандидатов. При этом, комиссия прислушивалась к решениям Горизбиркома, и все эти решения исполнялись, - ответил Волковский.

За назначение его главой ИКМО проголосовало девять членов ГИК, против не высказался ни один. Воздержались от голосования четыре члена Горизбиркома, в том числе Березин.