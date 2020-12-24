КСП нашла серьезные нарушения в деятельности Управления социального питания

Петербургская Контрольно-счетная палата опубликовала результаты четырехмесячной проверки Управления социального питания. Во главе с аудитором Юрием Шутовым специалисты изучали деятельность ведомства за 2018-2020 годы и в результате, помимо экономических претензий, предъявили ему также административные. Так, в отчете говорится, что управление, вопреки регламенту, систематически не сообщало ни в Роспотребнадзор, ни в прокуратуру о нарушениях в организации питания теми или иными социальными учреждениями. Таким образом, нарушители не несли никакой ответственности. Число случаев несообщения о нарушениях позволило КСП вменить управлению "ненадлежащее осуществление государственного контроля в сфере социального питания в Санкт-Петербурге".

В 2018 году управление неправомерно направило 25 млн рублей на ремонт имущества многоквартирного дома в Петроградского района, что расценивается как потеря денег городского бюджета. Цена другого контракта на ремонт помещений в этом здании (Пионерская улица, 22А) была дважды завышена, а некоторые оплаченные работы по факту не были выполнены.

В отчете также упоминаются неоднократные нарушения при организации и проведении госзакупок, несоблюдение условий и порядка оплаты труда: например, надбавки к зарплатам на общую сумму 2,5 млн рублей никак не обосновывались. Как грубые КСП квалифицировало нарушения в сферах бухучета и управления госсобственностью.

"Аналогичные нарушения финансово-хозяйственной деятельности допустила и Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья "Соцпит". 849,5 тысяч рублей из средств субсидии были направлены на оплату коммунальных услуг, хотя финансирование этой статьи расходов должно осуществляться за счет доходов от платных услуг", - говорится в тексте.

Результаты проверки КСП по традиции отправила губернатору Александру Беглову, спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, прокурору города Сергею Литвиненку и начальнику главка МВД Роману Плугину.

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