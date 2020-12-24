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11:50

Власти Ленобласти удвоят медикам выплаты за работу в праздники

фото ЗакС политика Власти Ленобласти удвоят медикам выплаты за работу в праздники

Руководство Ленинградской области приняло решение увеличить вдвое размер региональных выплат медицинским работникам, контактирующим с COVID-больными, за труд в праздничные новогодние дни, извещает пресс-служба регионального правительства.

Чиновники подготовят соответствующее постановление в ближайшее время - он коснётся как медиков, работающих в стационарах, так и амбулаторного звена.

Ранее с призывом увеличить размер пособия медикам за труд в период новогодних каникул выступил российский глава Владимир Путин, заявивший о необходимости удвоения ковидных выплат работникам сферы здравоохранения.

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