Госдума одобрила законопроект о четырехкратном увеличении штрафов за неповиновение силовикам

Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили проект закона, усиливающего административное наказание за нарушения при организации митингов и участие в них, а также за неповиновение правоохранителям, делится ТАСС.

Так, неповиновение законному распоряжению или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей силовиков, если оно совершено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, совершенное дважды, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 20 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 30 суток, должностным лицам грозит штраф до 40 тысяч рублей, юрлицам - до 200 тысяч рублей.

На сегодняшний день максимальная санкция для граждан - 5 тысяч рублей, для должностных лиц - до 20 тысяч рублей, для юрлиц - до 100 тысяч рублей.

Кроме того, вводится наказание за неподчинение требованиям сотрудника ФСБ, либо воспрепятствование его работе, которое будет наказываться штрафом для физлиц - до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - до 10 тысяч, для юрлиц - до 70 тысяч.

Инициатива встретила одобрение в подавляющем большинстве у членов фракции "Единая Россия", парламентская оппозиция выступила против.