В Москве открывают вакцинацию для силовиков и духовенства

Начиная со следующей недели в Москве свободно привиться отечественной вакциной от коронавируса смогут новые категории граждан, говорится на официальном сайте столичного мэра Сергея Собянина. Прививку "открыли" для сотрудников различных силовых ведомств, судов, ЖКХ, общепита, для спортсменов, волонтеров различных НКО и представителей религиозных организаций.

"В новогодние и рождест­венские дни у них особенно много общения с людьми. Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть ковидом", - считает Собянин.

В отличие от других регионов, жители Москвы и Подмосковья имеют возможность записаться на вакцинацию электронным способом. Как и по всей стране, в первую очередь в столице стали прививать сотрудников медучреждений и учителей. Используется две вакцины российского производства - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Последняя не прошла третью фазу клинических испытаний.