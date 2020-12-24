Удальцову назначили 10 суток ареста, в суде он объявил голодовку

Суд в Москве назначил координатору "Левого фронта" Сергею Удальцову 10 суток административного ареста, сообщается на его странице в Facebook. Поводом для этого послужило нарушение "митинговой" статьи 20.2 КоАП, имевшее место 4 июля в ходе шествия по столице. Политик и его сторонники утверждают, что никакой акции не было, что граждане просто шли в мэрию подавать заявку на акцию против поправок в Конституцию. На законный характер передвижения активистов, по мнению "Левого фронта", указывает даже поведение полицейских в тот день.

"Подача заявлений 4 июля прошла абсолютно мирно и спокойно, полиция никого не задерживала, а, наоборот, оказывала содействие гражданам в реализации их законного права на обращение в органы власти", - гласит пост на странице Удальцова.

Не согласившись с решением суда, политик объявил голодовку. По его мнению, власть стала строже с ним обращаться, имея целью ужесточить административный надзор за ним в преддверии выборов в Госдуму. Свое очередное пребывание в спецприемнике Удальцов будет оспаривать.