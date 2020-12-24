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24 декабря, 18:03

Президент НИУ ВШЭ в Петербурге Ходачек назвал плюсы и минусы года для города

фото ЗакС политика Президент НИУ ВШЭ в Петербурге Ходачек назвал плюсы и минусы года для города

Президент НИУ ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек на пресс-конференции ТАСС 24 декабря рассказал, что разделяет события 2020 года по принципу зебры: были как положительные, так и отрицательные моменты. По его словам, бюджет города был принят вовремя и в необходимом объеме, в отличии от ряда других регионов.

Также положительно он оценил взаимодействие города с Ленинградской областью и устойчивую работу городской промышленности. К последнему он отнес строительство судов в Петербурге. 

При этом, Ходосок отметил, что только 25% малых и средних предприятий смогли воспользоваться мерами поддержки от властей города, которые ввели из-за коронавирусных ограничений. Основная причина - организации работают не по основному коду ОКВЭД, считает политолог. Также среди отрицательных моментов - неустойчивая работа "Метростроя" и не введение едининого оператора работы с твердыми коммунальными отходами, заявил Ходосок. 

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