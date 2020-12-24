Из здания МИД в Москве год назад пропала крупная сумма денег: правоохранители нашли преступницу

Спустя год после совершения преступления в Министерстве иностранных дел РФ подтвердили, что из здания ведомства была украдена крупная сумма денег, делятся РИА "Новости".

Точная сумма не конкретизируется. Сразу после того, как работники МИД заметили пропажу, к работе по поискам были привлечены правоохранители. Уточняется, что обвиняемой по делу проходит сотрудница валютно-финансового департамента министерства. Имя преступницы не называется.

"Следствие по данному делу в настоящее время завершено. Обвинительное заключение утверждено прокурором, дело направлено в суд", - сообщили в дипломаты.

Некоторое время назад РЕН ТВ, ссылаясь на источники, уведомлял, что из здания МИД якобы пропал 1 млн долларов. По информации телеканала, российское дипведомство получило эти деньги от Ирана за предоставление консульских услуг: посылка, утверждали на ТВ, находилась в коробке из-под водки "Абсолют", в которой лежали 150 пачек стодолларовых купюр.