Станислав Еремеев: Петербург не может напрямую заимствовать опыт Москвы в борьбе с COVID-19

Ректор Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Станислав Еремеев заявил, что Петербург не может слепо заимствовать тот или иной опыт Москвы. Так он ответил на пресс-конференции ТАСС 24 декабря на вопрос о несамостоятельности решений петербургских властей по ограничениям в коронавирус. Ректор университета считает, что ресурсы у Москвы и Петербурга различные. В частности, столица обладает большими экономическими возможностями, отметил Еремеев.

Он добавил, что также нельзя отделять субъект от остальной России. Он считает, что эффект решения тех или иных вопросов зависел от того, насколько городские власти сопрягали стратегию центра с региональной политикой.

Для Петербурга было важно свой ограниченный ресурс использовать целенаправленно на тех направлениях, которые волновали жителей города, считает Еремеев. По его мнению, именно в этом плане очень важна эффективность работы властей. Свою оценку данной работе ректор университета не дал.