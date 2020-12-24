Роспотребнадзор призвал петербуржцев дезинфицировать помещения после дедов Морозов

Петербургское управление Роспотребнадзора выпустило список рекомендаций в преддверии новогодних праздников. Главным образом они касаются будущих случаев приглашения аниматоров, в том числе Деда Мороза и Снегурочки.

"Необходимо договориться с аниматорами, чтобы они не брали в руки никакие игрушки, и не трогали предметы обихода в доме. Все аксессуары, необходимые аниматорам для представления, должны быть у них в наличии", - говорится в памятке.

Независимо от того, коснутся аниматоры предметов и поверхностей или не коснутся, управление ведомства настоятельно советует продезинфицировать все помещение, а, если подарки находились в упаковке, то как можно скорее ее выбросить.

Кроме того, договор со специалистами по новогоднему досугу советуют заключать заранее.