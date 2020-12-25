Любовь Соболь увезли на допрос в СК: дома у неё проходит обыск

К юристу Фонда борьбы с коррупцией* Любови Соболь домой пришли полицейские с обыском: саму соратницу Алексея Навального увезли на допрос в Следственный комитет. В рамках какого дела ведутся оперативные мероприятия - не сообщается.

"У меня заклеили камеру на площадке и сейчас взломали дверь на площадке, я слышала, как ее ломали. Стучат в дверь, говорят, что пришла полиция. Видимо, обыск у меня будет дома. У меня еще ни разу не было личного обыска, ну, все бывает в первый раз", - таким было последнее личное послание от Соболь в Twitter.

На данный момент связи с сотрудницей ФБК, равно как и с её мужем, нет. У неё в Twitter опубликовано сообщение, что супругу и их дочери разрешили уехать из квартиры.

Ранее, напомним, Перовский суд Москвы оштрафовал Соболь на тысячу рублей после задержания возле дома одного из героев последнего расследования ФБК Константина Кудрявцева. Юриста признали виновной в неповиновении сотруднику полиции (ст. 19.3 КоАП).

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр НКО-иностранных агентов