Генеральным директором телеканала "Санкт-Петербург" назначен Александр Малькевич

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич получил пост генерального директора телеканала "Санкт-Петербург", уведомляет ДП, ссылаясь на близкий к Смольному источник.
Официально в должность Малькевич вступит 11 января 2021 года.
Будущий управленец уже возглавлял ранее несколько региональных телеканалов. Кроме того, он был начальником интернет-издания "USA Really", которое считается приближенным к структурам предпринимателя Евгения Пригожина.
В личном Telegram-канале Мальеквич именует себя "единственным российским журналистом, попавшим под санкции США".
Напомним также, в октябре и.о. гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" был назначен Сергей Сыров.
Фото: Александр Малькевич / Facebook