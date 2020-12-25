Генеральным директором телеканала "Санкт-Петербург" назначен Александр Малькевич

Руководитель Фонда защиты национальных ценностей, член Общественной палаты РФ Александр Малькевич получил пост генерального директора телеканала "Санкт-Петербург", уведомляет ДП, ссылаясь на близкий к Смольному источник.

Официально в должность Малькевич вступит 11 января 2021 года.

Будущий управленец уже возглавлял ранее несколько региональных телеканалов. Кроме того, он был начальником интернет-издания "USA Really", которое считается приближенным к структурам предпринимателя Евгения Пригожина.

В личном Telegram-канале Мальеквич именует себя "единственным российским журналистом, попавшим под санкции США".

Напомним также, в октябре и.о. гендиректора телеканала "Санкт-Петербург" был назначен Сергей Сыров.

Фото: Александр Малькевич / Facebook