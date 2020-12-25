Мишустин приедет в Петербург для встречи с Бегловым и производителями вакцин от COVID-19

Российский премьер Михаил Мишустин 25 декабря посетит Петербург, где у него назначена встреча с производителями вакцин от коронавируса и градоначальником Александром Бегловым, информирует пресс-служба кабмина.

В ходе визита в Северную столицу чиновник посетит научно-производственный центр компании "Биокад", который выпускает препарат "Спутник V".

"Мишустин также примет участие в церемонии запуска первой очереди нового завода компании "Активный компонент", которая разрабатывает и производит фармацевтические субстанции", - уточнили в пресс-службе правительства.

Вместе с Мишустиным в город на Неве приедут вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр финансов Антон Силуанов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.