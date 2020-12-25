Кобринский подал иск о защите чести и достоинства к журналистке "Холода"

Бывший депутат Заксобрания Петербурга, член партии "Яблоко" Александр Кобринский подал иск о защите чести и достоинства к журналистке издания "Холод" Софье Вольяновой, внимание на это обратила "Медиазона".

Иск подан в Петроградский суд Петербурга, он был зарегистрирован 21 декабря. Кроме Вольяновой, в качестве ответчика указано издание "Народные новости". Заместитель главного редактора "Холода" Михаил Зеленский сообщил, что редакция в курсе иска, но суть претензий пока неизвестна. Кобринский в разговоре с ЗАКС.Ру отказался как-либо комментировать подачу иска.

В ноябре "Холод" опубликовал текст под заголовком "Блистательный профессор" за авторством Вольяновой. В нем приводились анонимные высказывания студенток РГПУ имени Герцена, которые утверждали, что Кобринский, будучи преподавателем, неподобающе себя вел и якобы мог вступать с ними в интимные отношения. В своем Facebook Кобринский отверг эти обвинения, называл их лживыми и заявлял о намерении подать в суд на "Холод" за публикацию этого текста.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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