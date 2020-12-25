Коронавирусом вновь заразились свыше 29 тысяч россиян, из них 3751 - жители Петербурга

Второй день подряд в России фиксируют свыше 29 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией - сегодня её обнаружили у 29 018 человек, оповестили в оперативном штабе. Общее количество заражённых с начала пандемии достигло отметки 2 992 706.

Вирус погубил ещё 563 граждан, за всё время с момента его распространения по стране скончались 53 659 заболевших.

За последние 24 часа от инфекции излечились ещё 27 397 россиян, общее количество выздоровевших увеличилось до 2 398 254.

Наибольший прирост заражённых зарегистрирован в Москве — 7 315, Петербурге — 3 751, Московской области — 1 576, Нижегородской области — 505.