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12:10

Совфед одобрил введение штрафов для чиновников-хамов

фото ЗакС политика Совфед одобрил введение штрафов для чиновников-хамов

Члены Совета Федерации одобрили закон, предусматривающий введение штрафов до 150 тысяч рублей для государственных служащих, оскорбляющих граждан, передает ТАСС.

Если чиновник неуважительно высказался о человеке впервые, то максимальная санкция предполагает до 100 тысяч рублей штрафа либо лишение должности на срок до одного года.

Если госслужащий провинился уже дважды, тогда ему грозит до 150 тысяч рублей штрафа либо дисквалификация с занимаемого поста на срок до двух лет.

В законе прописано, что под оскорблением понимается унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной форме, но в "иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности".

Документ также приравнивает оскорбления в интернете к публичным. Штрафы составят для граждан от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а юрлиц от 200 тысяч до 700 тысяч рублей.

Предполагается, что КоАП пополнится новой статьёй - 5.611. "Клевета".

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