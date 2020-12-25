Смольный выкупит здания двух детсадов в Выборгском районе

Петербургский глава Александр Беглов подписал распоряжении о приобретении в собственность города двух детских садов в Выборгском районе, информирует пресс-служба Смольного.

Дошкольные учреждения находятся на Новолитовской улице и Крапивном переулке, один сможет принять 105 воспитанников, другой - 80.

Здания передадут детсадам № 108 и № 29, первых детей они смогут принять в марте 2021 года.

В домах имеются музыкально-спортивные залы, кабинеты для работы логопедов и дефектологов.

"Помещения садика оборудованы бактерицидными лампами и дозаторами для дезинфекции рук. Будут созданы условия для родителей и законных представителей с ограниченными возможностями здоровья", - уточнили в Смольном.

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