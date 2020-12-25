"Медицинские издания не читаем": Кремль - о публикации отчёта о лечении Навального в журнале Lancet

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что российские власти до сих пор не получили информацию по кейсу Алексея Навального, а опубликованный в престижном медицинском журнале Lancet отчёт берлинской клиники "Шарите" чиновники не изучали.

"Мы медицинские издания не читаем. Информация, которая запрашивалась, она в публичном доступе отсутствует. Ее по-прежнему мы не получили. В этом плане ничего не изменилось", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Напомним, 23 декабря клиника Charite разместила в журнале Lancet подробное описание состояния Навального после отравления, поведав заодно про курс его лечения.

Напомним, что Навальный впал в кому в самолете на территории Сибири 20 августа. 22 августа его перевезли медицинским самолетом в Берлин. Российская сторона в течение нескольких месяцев представляла разные версии случившегося со своим гражданином, отрицая свою причастность, тогда как лидеры стран Евросоюза последовательно указывали на след "Новичка". В декабре вышло международное журналистское расследование, в котором утверждается, что Навальным и его отравлением занималась целая команда людей из ФСБ. Одному из героев расследования Навальный даже позвонил и узнал новые для себя детали августовского происшествия.