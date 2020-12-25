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13:57

Беглов запретил детским лагерям Петербурга работать на зимних каникулах

фото ЗакС политика Беглов запретил детским лагерям Петербурга работать на зимних каникулах

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому работа детских лагерей на территории города приостанавливается до конца января из-за эпидемии коронавируса, сообщили в Смольном.

Постановление продлевает уже действующий запрет до 31 января 2021 года. Ранее временная мера поддержки "детский отдых" была приостановлена до 30 декабря 2020-го.

При этом в Смольном отметили, что дети смогут отдохнуть в лагерях Ленобласти. Там более 25 детских оздоровительных лагерей ждут порядка 6 тысяч ребят.

С 28 декабря по 11 января школьники отдохнут на каникулах. Ранее Смольному пришлось опровергать информацию из соцсетей о том, что каникулы собираются продлить.


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