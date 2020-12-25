Петербуржца оштрафовали за две экстремистские песни во "ВКонтакте"

Московский суд Петербурга оштрафовал Дмитрия Карпенко на тысячу рублей за аудиозаписи во "ВКонтакте", которые признаны экстремистскими материалами, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд установил, что Карпенко из дома опубликовал во "ВКонтакте" аудиозаписи с названиями "Дюшес" - "Белый мел" и "Стольный Градъ" - "Белый мир". Обе эти песни признаны экстремистскими материалами и включены в соответствующий реестр Минюста.

Аудиофайлы были доступны для прослушивания неограниченному кругу пользователей. На Карпенко был составлен протокол по ст. 20.29 КоАП (распространение экстремистских материалов).