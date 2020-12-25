Досрочный ЕГЭ в России в 2021 году отменили из-за эпидемии коронавируса

Министр просвещения Сергей Кравцов объявил об отмене досрочного Единого государственного экзамена в 2021 году из-за эпидемии коронавируса в России, сообщили в Минпросвещения.

"Для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется", - сказал Кравцов.

Также отменен досрочный период сдачи государственной итоговой аттестации для девятиклассников.

Итоговое сочинение для выпускных классов запланировано на вторую декаду апреля. ЕГЭ по плану в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период назначен на 12 – 17 июля.