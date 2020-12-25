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15:55

Историк Соколов приговорен к 12,5 годам колонии за убийство аспирантки СПбГУ

фото ЗакС политика Историк Соколов приговорен к 12,5 годам колонии за убийство аспирантки СПбГУ

Октябрьский суд Петербурга приговорил историка, бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова к 12,5 годам колонии, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Соколов признан виновным в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия. По ст. 105 УК РФ (убийство) ему назначили 12 лет колонии, по ст. 222 УК РФ – 1,5 года. В совокупности суд приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима.

Соколова задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и пистолетом. После этого в его квартире обнаружили тело Ещенко, с которой Соколов жил вместе. Выяснилось, что он застрелил девушку после ссоры, а затем расчленил.

фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

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