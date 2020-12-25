Умер болевший COVID-19 глава ЗакСа Кировской области Бакин

Глава Заксобрания Кировской области Владимир Бакин умер на 75-м году жизни после госпитализации с коронавирусом, передает РИА "Новости".

"Владимир Гаврилович умер сегодня во второй половине дня… Он болел коронавирусом. С прошлой недели находился в госпитале", - сказал пресс-секретарь областного парламента Павел Караваев.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев выразил свои соболезнования в связи со смерью Бакина. Он назвал его "ответственным и мудрым, преданным делу" человеком, "болеющий душой за свою малую родину и ее благополучие".

"Владимир Гаврилович запомнится нам как человек с незапятнанной репутацией, честный и отзывчивый, умеющий принимать взвешенные решения даже в самых непредсказуемых ситуациях", - заявил Васильев.

Ранее коронавирус унес жизни двух депутатов Госдумы: от болезни умерли Ваха Агаев и Валентин Шурчанов.