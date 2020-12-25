Смольный решил поддержать бизнес, позволив летним террасам кафе открыться зимой

Комитет имущественных отношений заявил о готовности выдавать разрешения на работу выносных уличных веранд ресторанов в упрощенной форме, проинформировали в Смольном.

Так, летние террасы можно будет устанавливать у капитальных заведений общепита начиная с завтрашнего дня, 25 декабря, вплоть по 10 января.

Разрешение на монтаж веранды можно будет получить таким же образом, как летом для размещения выносных столиков.

Отмечается, что упрощенный порядок получения документации был разработан специально для того, чтобы поддержать ресторанный бизнес, оказавшийся в сложной ситуации из-за пандемии COVID-19.

Разрешение владельцам заведений можно будет получить бесплатно. Для этого необходимо будет подать заявку через личный кабинет арендатора на сайте КИО. К сообщению следует прикрепить схему границ предполагаемого к использованию земельного участка.

Основное условие, которое гарантированно обеспечит выдачу необходимых бумаг, - земельный участок для столиков должен быть смежным с участком ресторана или кафе, а его площадь не должна быть больше площади этого заведения.

Владельцы ресторанного бизнеса, вынужденные крайне урезанно работать во время грядущих новогодних каникул, восприняли "подарок" Смольного с юмором. "Бумага" собрала подборку шуток на сей счёт.