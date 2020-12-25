18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:49

Смольный решил поддержать бизнес, позволив летним террасам кафе открыться зимой

фото ЗакС политика Смольный решил поддержать бизнес, позволив летним террасам кафе открыться зимой

Комитет имущественных отношений заявил о готовности выдавать разрешения на работу выносных уличных веранд ресторанов в упрощенной форме, проинформировали в Смольном.

Так, летние террасы можно будет устанавливать у капитальных заведений общепита начиная с завтрашнего дня, 25 декабря, вплоть по 10 января.

Разрешение на монтаж веранды можно будет получить таким же образом, как летом для размещения выносных столиков.

Отмечается, что упрощенный порядок получения документации был разработан специально для того, чтобы поддержать ресторанный бизнес, оказавшийся в сложной ситуации из-за пандемии COVID-19.

Разрешение владельцам заведений можно будет получить бесплатно. Для этого необходимо будет подать заявку через личный кабинет арендатора на сайте КИО. К сообщению следует прикрепить схему границ предполагаемого к использованию земельного участка.

Основное условие, которое гарантированно обеспечит выдачу необходимых бумаг, - земельный участок для столиков должен быть смежным с участком ресторана или кафе, а его площадь не должна быть больше площади этого заведения.

Владельцы ресторанного бизнеса, вынужденные крайне урезанно работать во время грядущих новогодних каникул, восприняли "подарок" Смольного с юмором. "Бумага" собрала подборку шуток на сей счёт.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:23 Музей городской скульптуры освобождает этаж для РПЦ

19:18 Полиция нашла тех, кто потушил Вечный огонь на Марсовом поле

18:49 Смольный решил поддержать бизнес, позволив летним террасам кафе открыться зимой

18:26 Умер болевший COVID-19 глава ЗакСа Кировской области Бакин

18:10 "Это политическое давление": Роспотребнадзор закрыл клуб либертарианцев "Новая искренность"

17:58 Минюст отказался вычеркнуть ФБК из перечня НКО-иноагентов

17:40 31 декабря могут сделать новым официальным выходным в России

17:27 Россия вводит двухнедельный карантин для прибывающих из Великобритании

17:04 Беглов попросил у Мишустина 700 млн рублей на детские сады в Шушарах и Каменке

16:57 Муниципал: Эсеры предложили прописать в законе несущественные нарушения в декларациях муниципалов

16:33 Беглов: Петербург потратил на борьбу с коронавирусом 53 млрд рублей

15:55 Историк Соколов приговорен к 12,5 годам колонии за убийство аспирантки СПбГУ

15:52 Досрочный ЕГЭ в России в 2021 году отменили из-за эпидемии коронавируса

15:37 Мишустин и Беглов открыли производство вакцины "Спутник V" в Петербурге

15:11 СК подтвердил возбуждение дела после визита Соболь к дому героя расследования об отравлении Навального

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru