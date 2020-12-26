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11:23

Общее число заболевших COVID-19 в России превысило 3 млн человек

фото ЗакС политика Общее число заболевших COVID-19 в России превысило 3 млн человек

В России за последние сутки выявлено 29 258 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

По данным штаба, в России коронавирусом сейчас болеют 541 299 человек, хотя министр здравоохранения Михаил Мурашко недавно заявлял о 1,1 млн болеющих. Всего за время эпидемии выявлено 3 021 964 случаев заражения. 54 226 россиян умерли от коронавируса, 567 летальных исходов добавлены в статистику за последний день.

В Петербурге зафиксировано еще 3 755 заболевших. По данным штаба, в городе болеют 82 921 человек, за время эпидемии выявлено 223 336 случаев заболевания. Умерли от коронавируса, по официальным данным, 7 304 петербуржцев, 82 смерти вписали в данные за минувший день.

В Ленобласти выявили еще 230 случаев заражения, за все время зафиксировано 22 683 заболевших в регионе. По данным штаба, 1 954 жителей региона болеют прямо сейчас.

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