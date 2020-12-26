Массовая вакцинация от коронавируса в Петербурге может начаться в середине января

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявил, что массовая вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V" в городе может начаться в середине января, передает "Фонтанка.ру".

По словам Эргашева, сейчас ведется работа над сайтом, где желающие смогут записаться на вакцинацию. Приоритет в вакцинации будет отдаваться медикам, педагогам и силовикам, отметил чиновник. В каждой упаковке вакцины пять доз, при вскрытии они могут храниться лишь несколько часов, поэтому единовременно прививается группа из пяти человек. Эргашев отметил, что в этих группах будут оставаться места и для желающих.

В Петербурге открыто 70 пунктов вакцинации, город получил 7 тысяч доз вакцины, сообщил Эргашев. За неделю привились уже 3,8 тысяч человек, в ближайшее время привьются еще 3 тысячи. 26 декабря Петербург должен получить еще 5,5 тысяч доз вакцины, вскоре прибудет партия в 150 тысяч.

Эргашев рассказал, что не все медики хотят прививаться вакциной, и чиновники обсуждают разные меры по организации процесса. По его словам, рассматривалась идея сделать вакцинацию обязательным условием для выплат в случае заражения коронавирусом, но ее отвергли как некорректную.

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