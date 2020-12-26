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15:44

За пенсии, против застройки и без задержаний: У Гостиного двора продолжаются пикеты

фото ЗакС политика За пенсии, против застройки и без задержаний: У Гостиного двора продолжаются пикеты

У станции метро "Гостиный двор" активисты продолжают проводить пикеты, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Ранее там задержали двух человек.

Две женщины выступают против принятия новых законов: о заморозке накопительной части пенсии, о расширении полномочий полиции и других. Также в пикете стояла петербурженка против застройки Охтинского мыса.

Полицейские подходили к женщинам, проверили документы и заявили, что из-за постановления правительства любые массовые мероприятия запрещены в свете эпидемии коронавируса. Пока больше никого не задерживают.

Напомним, ранее 26 декабря у Гостиного двора с пикетом стоял мужчина, который считает, что Россия превратилась в страну лжи и обмана. Его задержали, так же как Павла Иванкина, который прибыл к Гостиному двору после пикета у ФСБ. По информации последнего, он находится в 78 отделе полиции, ему вменяют нарушение режима самоизоляции (ст. 8.6.1 КоАП Петербурга).

София Саттарова

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