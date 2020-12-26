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18:50

В Петербурге у посольства Беларуси задержаны более 10 человек

фото ЗакС политика В Петербурге у посольства Беларуси задержаны более 10 человек

Во время очередной акции солидарности с народом Беларуси в Петербурге 26 декабря полиция задержала 14 человек, сообщает "ОВД-Инфо". 

Еще накануне, 25 декабря, активисты, регулярно выходящие к отделению посольства Беларуси с акциями протеста, сообщили о том, что им запретили использовать любую бело-красно-белую символику и скандировать лозунги вроде "Жыве Беларусь". Полиция ссылалась на постановление правительства о мерах по борьбе с эпидемией коронавируса. В субботу, 26 декабря, как пишет "ОВД-Инфо", акция проходила без плакатов. Полиция сначала призывала собравшихся разойтись, а после приступила к массовым задержаниям.  

Задержанных доставили к 1-му отделу полиции. "Медиазона" сообщает, что в автозаки попали и двое журналистов: Михаил Грачев и Станислав Савончик. 

Уже несколько месяцев белорусы, проживающие в Петербурге, и неравнодушные граждане выходят с акциями солидарности к отделению посольства Беларуси в городе на Неве. Они выражают свою поддержку протестующим против главы соседней республики Александра Лукашенко, в очередной раз переизбрашегося на новый президентский срок. 

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