Осужденному на 15 лет Шестуну могут ужесточить наказание

Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, приговоренному к 15 годам колонии строгого режима по коррупционному делу, грозит возбуждение нового уголовного дела, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники. Основанием для этого является оскорбления в адрес судьи Татьяны Юферовой, которые он позволял себе в ходе оглашения приговора и постоянных пререканий с женщиной. Собеседник агентства отмечает, что в течение всех пяти дней зачитывания приговора Шестун вел себя "вызывающе".

"Он ежедневно оскорблял и судью, и конвоиров, делавших ему замечания", - цитируются слова источника в судебном сообществе.

Статья УК о неуважении к суду предусматривает либо штраф, либо обязательные работы, либо исправительные работы.

Напомним, что в СИЗО Шестуна держали два с половиной года. Он и его сторонники считают его преследование местью за то, что он "перешел дорогу" руководству Московской области, начав его открыто критиковать и обличать. Де-факто ему вменили махинации с землей. Во время следствия бывший чиновник неоднократно держал голодовки.