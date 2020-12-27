В Смольном утвердили подорожание жетона метро до 60 рублей

Петербургское правительство окончательно утвердило новые тарифы на проезд в общественном транспорте на 2021 год. Для тех, кто не пользуется карточками, стоимость одноразового проезда в метрополитене составит 60 рублей, а в наземном транспорте - 55 рублей.

Как и прежде, с картой "Подорожник" транспорт обойдется горожанам дешевле: по ней цена поездки на метро будет начинаться с 41 рубля и снижаться в зависимости от количества поездок за месяц. Максимальная цена проезда в автобусе, троллейбусе и трамвае, в свою очередь, по "Подорожнику" составит 36 рублей.

Еще дешевле будет пользоваться картой "Мир", используя мобильное приложение. Одна поездка, оплаченная таким способом, обойдется петербуржцам в 33 рубля. Если же использовать приложение для "Единой карты петербуржца", то поездка будет стоить 36 рублей.