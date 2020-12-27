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15:10

В российских школах введут новую должность

фото ЗакС политика В российских школах введут новую должность

С марта следующего года в российских школах на территории десяти пилотных регионов, которые пока не называют, появятся советники директоров по воспитательной работе, о чем в интервью "Российской газете" рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Этот статус будут присваивать некоторым учителям, что гарантирует им надбавку к окладу в размере 15 тысяч рублей в месяц.

"Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания. Вы знаете, что в этом году по инициативе президента страны приняты поправки в закон "Об образовании", усиливающие воспитательную работу в школах", - приводятся слова чиновника.

Кравцов также напомнил, говоря об успехах в курируемой отрасли, о том, что с сентября 810 тысяч классных руководителей по всей стране стали получать стабильную надбавку по 5 тысяч рублей в месяц. Это делается в соответствии с распоряжением президента, причем сохраняются все региональные выплаты.

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