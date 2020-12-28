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9:20

В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно "Онега": без вести пропали 17 моряков

фото ЗакС политика В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно "Онега": без вести пропали 17 моряков

На территории Баренцева моря у побережья архипелага Новая Земля потерпел крушение рыболовецкий траулер "Онега", информирует РИА "Новости", ссылаясь на полученные от МЧС сведения. На борту судна находились 19 рыбаков, пока спасти удалось лишь двух человек.

ТАСС передает, что судьба остальных 17 моряков на данный момент остаётся неизвестной. Уточняется, что судно затонуло из-за обледенения.

"В 07:30 поступила информация об затоплении судна „Онега" № МК 0331 (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области", — отчитались в МЧС.

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