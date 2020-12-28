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9:50

Петербург и Ленобласть поделили доли в едином мусорном операторе

фото ЗакС политика Петербург и Ленобласть поделили доли в едином мусорном операторе

Руководство Ленинградской области договорилось об участии региона в доли АО "Невский экологический оператор": документ подписал губернатор Александр Дрозденко, делится 47news.

Согласно распоряжению, Ленобласть вложит в уставной капитал акционерного общества 25 мн рублей.

Другими дольщиками в АО станут Смольный, ООО "Интер РАО - Центр управления закупками" и ООО "ВТБ-инфраструктурный холдинг".

Доля Ленобласти составит 25% плюс одна акция, столько же достанется и правительству Северной столицы. Дочерние компании "Интер РАО" и банка ВТБ, соответственно, станут обладателями 25% компании минус одна акция.

"Невский экологический оператор" должен стать единым мусорным оператором двух регионов, разговоры о его создании ведутся уже давно. При этом не исключается, что в ведение АО войдёт только юг Петербурга.

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