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10:21

Минобрнауки примет решение о продлении удалёнки в вузах примет после новогодних каникул

фото ЗакС политика Минобрнауки примет решение о продлении удалёнки в вузах примет после новогодних каникул

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков известил, что вверенное ему ведомство примет решение о продлении либо окончании режима дистанционного обучения в вузах Петербурга и Москвы после того, как завершатся новогодние каникулы, передает РИА "Новости".

Постфактум праздников будет ясно, как в городах складывается эпидемиологическая обстановка на фоне пандемии COVID-19, тогда в минобрнауки и поймут, как действовать дальше, пояснил Фальков. Все решения будут приниматься с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и властей обеих столиц.

В то же время, уточнил министр, если ситуация с распространением коронавируса станет хуже, необходимо проанализировать, не будет ли решение о переводе вузов на привычный очный формат дестабилизирующим фактором. Кроме того, очень важно, как россияне выйдут из зимних праздников, какой результат покажет вакцинация и ситуация с заболеваемостью гриппом. Все эти факторы повлияют на окончательное решение о дистанте.

Напомним, о переводе вузов на удалённый формат обучения стало известно в ноябре. Ограничения на очное посещение заведений установлены до 6 февраля 2021 года.

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Все новости:  COVID 
10:21 Минобрнауки примет решение о продлении удалёнки в вузах примет после новогодних каникул

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