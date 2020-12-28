Жириновский обозначил, кого видит в претендентах на пост президента России

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский обозначил политиков, которые, как он полагает, смогли бы в будущем стать главой государства. Соображениями парламентарий поделился у себя в эфире телеканала "Россия 1".

В перечень Жириновского, среди прочих, вошли премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, на президентский пост вполне могли бы претендовать спикер Совфеда Валентина Матвиенко и министр обороны Сергей Шойгу.

Напомним, летом в России постфактум плебисцита были приняты поправки в Конституцию. Самая резонансная корректива позволит обнулить сроки Владимира Путина как главы государства и избираться ему на ещё один срок.

Следующие выборы президента РФ состоятся в 2024 году.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.