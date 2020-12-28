Жириновский обозначил, кого видит в претендентах на пост президента России

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский обозначил политиков, которые, как он полагает, смогли бы в будущем стать главой государства. Соображениями парламентарий поделился у себя в эфире телеканала "Россия 1".
В перечень Жириновского, среди прочих, вошли премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совбеза и бывший президент РФ Дмитрий Медведев, а также мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, на президентский пост вполне могли бы претендовать спикер Совфеда Валентина Матвиенко и министр обороны Сергей Шойгу.
Напомним, летом в России постфактум плебисцита были приняты поправки в Конституцию. Самая резонансная корректива позволит обнулить сроки Владимира Путина как главы государства и избираться ему на ещё один срок.
Следующие выборы президента РФ состоятся в 2024 году.
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